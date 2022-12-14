Военнослужащий напал на жителей села в Жамбылской области

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12 декабря мужчина в военной форме ворвался в несколько домов села Кулан и избил жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как выяснилось, вечером мужчина зашёл в магазин, которой находился во дворе дома, и ударил по лицуу 45-летнюю жительницу села. Затем он проник ещё в две квартиры, расположенные рядом с магазином, и избил 43 и 45-летних женщин, которые вышли ему навстречу. Задержал военного и вызвал полицию супруг одной из пострадавших.

"Полицейскими, прибывшими по вызову, 22-летний военнослужащий был доставлен в отдел полиции, были проведены соответствующие оперативные мероприятия. По данному факту департаментом Южного регионального военного следственного управления по городу Тараз начато досудебное расследование по статье 149 части 2 УК РК - "Нарушение неприкосновенности жилища", - говорится в сообщении.

Причины нападения военнослужащего на гражданских лиц не сообщаются. Не уточнили в полиции и место прохождения службы мужчины.

Видео задержания мужчины опубликовали в социальных сетях.