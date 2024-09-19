Военнослужащие смогут приватизировать жильё через онлайн-платформу

В Казахстане 19 сентября стартует пилотный проект цифровой приватизации жилья для военнослужащих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство финансов РК.

Пилотный проект продлится до начала 2025 года. Новый цифровой сервис называется ASKERGE SHANYRAQ.

"В настоящее время процесс от подачи заявления до регистрации прав на недвижимость может занимать до двух лет. После внедрения электронного сервиса процесс будет длиться не более двух месяцев. Весь процесс приватизации будет цифровым – военнослужащим не придётся обивать пороги различных ведомств, собирая документы. Взаимодействие заявителя с госорганами будет осуществляться только через цифровую платформу за счёт интеграций государственных баз данных", 0 сообщили в Минфине.

Отмечается, что специалисты завершают интеграцию нового сервиса с системой, позволяющей осуществлять госрегистрацию договоров о приватизации жилья в ЦОНе через электронные каналы.

"Мы финализируем процесс интеграции с базой данных госкорпорации "Правительство для граждан", чтобы электронные договоры автоматически регистрировались в государственных базах данных или принимались в ЦОНе наравне с бумажными вариантами, содержащими подписи и печати. Это значительный шаг в сторону уменьшения бюрократии и продвижения цифровизации", – заявил вице-министр финансов Асет Турысов.

Предполагается, что после приватизации жилья сотрудниками Вооружённых сил аналогичные сервисы будут реализованы и для других категорий граждан.

По данным Минобороны, потенциально в очереди на приватизацию сегодня находятся 3,5 тысячи заявителей (граждане, состоящие на воинской службе и в трудовых отношениях в ВС РК). Правом приватизации могут воспользоваться те, кто арендует служебное жилье более 10 лет, при этом заявитель должен оплатить остаточную стоимость недвижимости. Те же, кто арендует служебное жилье более 20 лет имеют право на безвозмездную приватизацию, то есть могут получить квартиру от государства бесплатно. Поэтому назвать точное количество заявлений, которое будет поступать через новый сервис ежегодно, нельзя. В последние несколько лет эта цифра варьировалась от 420 до 522 квартир в год.