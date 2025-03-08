В Хромтауском районе Актюбинской области на автодороге "Дон-Бадамша" в снежном заносе застряли грузовые автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Военнослужащие воинской части 20982 МЧС из снежного затора вызволили пять грузовиков. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.