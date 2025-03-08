  • 8 Марта, 10:43
  • BAIGENEWS

Военнослужащие пришли на помощь большегрузам в Актюбинской области

Грузовики застряли в снегу.

Сегодня, 10:15
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: МЧС РК

В Хромтауском районе Актюбинской области на автодороге "Дон-Бадамша" в снежном заносе застряли грузовые автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Военнослужащие воинской части 20982 МЧС из снежного затора вызволили пять грузовиков. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.

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