В Алматы в преддверии Дня Победы представители местных органов военного управления поздравили 95-летнюю народную артистку СССР, легенду казахстанской сцены Бибигуль Тулегенову с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Военнослужащие вручили оперной певице цветы и памятный подарок — книгу о герое войны, батыре Бауыржане Момышулы.

"Вы — пример удивительной силы духа и жизнестойкости. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов, — отметил начальник управления по делам обороны Бостандыкского района полковник Арман Турганбаев.

Бибигуль Ахметовна поблагодарила военнослужащих за внимание и, в свою очередь, поздравила их с наступающими праздниками — Днём защитника Отечества и Днём Победы.