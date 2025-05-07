Военнослужащие поздравили с 80-летием Победы легендарную Бибигуль Тулегенову
Оперной певице вручили цветы и памятный подарок — книгу о герое войны, батыре Бауыржане Момышулы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы в преддверии Дня Победы представители местных органов военного управления поздравили 95-летнюю народную артистку СССР, легенду казахстанской сцены Бибигуль Тулегенову с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Военнослужащие вручили оперной певице цветы и памятный подарок — книгу о герое войны, батыре Бауыржане Момышулы.
"Вы — пример удивительной силы духа и жизнестойкости. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов, — отметил начальник управления по делам обороны Бостандыкского района полковник Арман Турганбаев.
Бибигуль Ахметовна поблагодарила военнослужащих за внимание и, в свою очередь, поздравила их с наступающими праздниками — Днём защитника Отечества и Днём Победы.
"Выражаю глубокое уважение и горячую признательность тем, благодаря кому мы сегодня живем в мире – ветеранам и их семьям – за бесценный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Их жертвы и подвиги никогда не будут забыты. Пусть народ Казахстана никогда не узнает, что такое война ", — подчеркнула народная артистка.