Военнослужащие помогли дальнобойщику в ЗКО
Его машина опрокинулась на трассе.
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
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В Западно-Казахстанской области на 357-м километре дороги "Актобе – Уральск – граница РФ" военнослужащие МЧС РК обнаружили в кювете опрокинувшийся грузовик, передаёт BaigeNews.kz.
Как оказалось, водитель направлялся из Кыргызстана в Москву. Вёз одежду.
Спасатели оперативно разгрузили товар, поставили автомобиль на колёса и отбуксировали его на проезжую часть. После водитель продолжил свой путь и выразил благодарность спасателям.
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