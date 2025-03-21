В Западно-Казахстанской области на 357-м километре дороги "Актобе – Уральск – граница РФ" военнослужащие МЧС РК обнаружили в кювете опрокинувшийся грузовик, передаёт BaigeNews.kz.

Как оказалось, водитель направлялся из Кыргызстана в Москву. Вёз одежду.

Спасатели оперативно разгрузили товар, поставили автомобиль на колёса и отбуксировали его на проезжую часть. После водитель продолжил свой путь и выразил благодарность спасателям.