  • 21 Марта, 01:45
  • BAIGENEWS

Военнослужащие помогли дальнобойщику в ЗКО

Его машина опрокинулась на трассе.

Сегодня, 00:30
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 00:30
Сегодня, 00:30
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Фото: кадр видео

В Западно-Казахстанской области на 357-м километре дороги "Актобе – Уральск – граница РФ" военнослужащие МЧС РК обнаружили в кювете опрокинувшийся грузовик, передаёт BaigeNews.kz.

Как оказалось, водитель направлялся из Кыргызстана в Москву. Вёз одежду.

Спасатели оперативно разгрузили товар, поставили автомобиль на колёса и отбуксировали его на проезжую часть. После водитель продолжил свой путь и выразил благодарность спасателям.

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