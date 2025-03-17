Военнослужащие помогают защитить Карагандинскую область от паводков
Противопаводковые мероприятия проходят в четырёх населённых пунктах.
Сегодня, 22:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:37Сегодня, 22:37
126Фото: кадр видео
Военнослужащие помогают в противопаводковых мероприятиях в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Шетском и Актогаиском районах военнослужащие части 52859 МЧС РК имени Мартбека Мамраева проводили работы в четырёх населённых пунктах - станции Агадырь, посёлке Аксу-Аюлы и сёлах Талды и Карасу.
Военнослужащие МЧС провели работы по вырубке кустарников вдоль реки Талды и Нураталды и уложили 700 мешкотар вдоль объездной автодороги у посёлка Аксу-Аюлы. Они же расчистили канавы от снега, укрепили береговую линию и подняли земляной вал на реке Карасу.
Самое читаемое
- День семьи: новый рекорд по обряду "тұсау кесу" установили в Казахстане
- Дожди, туман и гололёд: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
- Алуа Балкибекова выиграла чемпионат мира по боксу в Сербии
- Виктория Графеева принесла Казахстану ещё одну медаль чемпионата мира по боксу в Сербии
- Новорожденным Актобе в честь Дня семьи подарили колыбели