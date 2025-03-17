  • 17 Марта, 23:59
  • BAIGENEWS

Военнослужащие помогают защитить Карагандинскую область от паводков

Противопаводковые мероприятия проходят в четырёх населённых пунктах.

Сегодня, 22:37
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 22:37
Сегодня, 22:37
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Фото: кадр видео

Военнослужащие помогают в противопаводковых мероприятиях в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

В Шетском и Актогаи‌ском районах военнослужащие части 52859 МЧС РК имени Мартбека Мамраева проводили работы в четырёх населённых пунктах  - станции Агадырь, посёлке Аксу-Аюлы и сёлах Талды и Карасу.  

Военнослужащие МЧС провели работы по вырубке кустарников вдоль реки Талды и Нураталды и уложили 700 мешкотар вдоль объездной автодороги у посёлка Аксу-Аюлы. Они же расчистили канавы от снега, укрепили береговую линию и подняли земляной вал на реке Карасу.

 

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