Военнослужащие помогают в противопаводковых мероприятиях в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Шетском и Актогаи‌ском районах военнослужащие части 52859 МЧС РК имени Мартбека Мамраева проводили работы в четырёх населённых пунктах - станции Агадырь, посёлке Аксу-Аюлы и сёлах Талды и Карасу.

Военнослужащие МЧС провели работы по вырубке кустарников вдоль реки Талды и Нураталды и уложили 700 мешкотар вдоль объездной автодороги у посёлка Аксу-Аюлы. Они же расчистили канавы от снега, укрепили береговую линию и подняли земляной вал на реке Карасу.