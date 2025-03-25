  • 25 Марта, 16:09
  • BAIGENEWS

Военнослужащие помогают предотвратить паводок в ВКО

Прочищены от снега 3 035 метров арычных систем.

Сегодня, 15:20
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: МЧС РК

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области военнослужащие в/ч 68303 МЧС РК очищают от снега труднодоступные участки и расчищают водопропускные сооружения и арыки, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить, передаёт BaigeNews.kz.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в городе Алтай, посёлке Зубовск и селе Тургусун прочищены от снега 3 035 метров арычных систем, 40 метров мостов, 14 водопропускных сооружений. Заполнено инертным материалом более 200 мешков.

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