В село Старый Колутон Акмолинской области, где ситуация с паводками находится под особым контролем, для усиления противопаводковых мероприятий прибыла группа военнослужащих из воинской части 28237 МЧС. В условиях повышенной угрозы затопления они немедленно приступили к выполнению важных задач по укреплению защитных сооружений.

Сейчас бойцы активно занимаются наполнением мешков инертными материалами, а затем укладывают их в наиболее уязвимых частях села, где возможное подтопление грозит нанести наибольший ущерб. Работы идут круглосуточно, слаженно и с высокой степенью ответственности.

Это дополнительное присутствие военнослужащих МЧС имеет ключевое значение для минимизации возможных последствий паводков, а также для надежной защиты как местных жителей, так и всей инфраструктуры села. Вложение усилий и ресурсов направлено на то, чтобы помочь поселению преодолеть угрозу стихии с минимальными потерями.

Ранее мы сообщали, что спасатели эвакуируют акмолинцев.