Представители Национального военно-патриотического центра, детско-юношеского движения "Жас сарбаз", Фонда ветеранов и семей военнослужащих Вооруженных сил перед Новым годом посетили детский дом в г. Акколь Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.

В уютном праздничном зале для детей, оставшихся без попечения родителей, была организована театрализованная программа с участием героев мультфильмов.

"Благодаря инициативе военнослужащих, более 100 воспитанников социального учреждения попали в зимнюю сказку с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими любимыми героями. Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы вокруг зеленой красавицы. Приятно было видеть радость на лицах детей, получивших сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Главный сказочный персонаж со своей внучкой пожелал им крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в новом году. Завершилось мероприятие совместным фото, запечатлевшим атмосферу праздника и новогоднего волшебства", - говорится в сообщении.

Подобные благотворительные акции, ставшие традиционными для Вооруженных сил, сейчас проходят по всей стране. Они позволяют оказать помощь и поддержку наименее защищенным категориям маленьких граждан, нуждающихся в особом внимании государства и общества.

Напомним, Новогоднюю ночь в поездах проведут 60 тысяч пассажиров в Казахстане.