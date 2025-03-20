20 марта, в рамках декады Наурызнама, в воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК состоялась военно-спортивная эстафета, приуроченная ко Дню национального спорта. Соревнования объединили военнослужащих, продемонстрировавших силу, ловкость и командный дух в классических военных дисциплинах и национальных видах спорта, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе состязаний участники продемонстрировали профессиональные навыки и спортивную подготовку. В программу вошли:

Разборка и сборка автомата АК-74;

Бег в противогазе;

Групповые забеги;

Перетягивание каната (арқан тартыс);

Армрестлинг (қол күрес);

Толчок двух гирь на выносливость.

В напряженной борьбе победителем стала команда "Қайсар" (3-й батальон оперативного назначения). Второе место заняла команда "Қалқан" (батальон обеспечения), а третье – команда "Арлан" (1-й батальон оперативного назначения).

Финальным аккордом соревнований стал чемпионский забег, в котором все участники продемонстрировали боевой настрой и дух единства.