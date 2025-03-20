Военнослужащие Национальной гвардии отметили Наурыз спортивными состязаниями
В честь Наурыза в воинской части 5573 прошла военно-спортивная эстафета.
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20 марта, в рамках декады Наурызнама, в воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК состоялась военно-спортивная эстафета, приуроченная ко Дню национального спорта. Соревнования объединили военнослужащих, продемонстрировавших силу, ловкость и командный дух в классических военных дисциплинах и национальных видах спорта, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе состязаний участники продемонстрировали профессиональные навыки и спортивную подготовку. В программу вошли:
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Разборка и сборка автомата АК-74;
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Бег в противогазе;
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Групповые забеги;
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Перетягивание каната (арқан тартыс);
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Армрестлинг (қол күрес);
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Толчок двух гирь на выносливость.
В напряженной борьбе победителем стала команда "Қайсар" (3-й батальон оперативного назначения). Второе место заняла команда "Қалқан" (батальон обеспечения), а третье – команда "Арлан" (1-й батальон оперативного назначения).
Финальным аккордом соревнований стал чемпионский забег, в котором все участники продемонстрировали боевой настрой и дух единства.