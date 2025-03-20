  • 20 Марта, 11:39
  • BAIGENEWS

Военнослужащие Национальной гвардии отметили Наурыз спортивными состязаниями

В честь Наурыза в воинской части 5573 прошла военно-спортивная эстафета.

Сегодня, 09:36
АВТОР
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Нацгвардия РК Сегодня, 09:36
Сегодня, 09:36
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Фото: Нацгвардия РК

20 марта, в рамках декады Наурызнама, в воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК состоялась военно-спортивная эстафета, приуроченная ко Дню национального спорта. Соревнования объединили военнослужащих, продемонстрировавших силу, ловкость и командный дух в классических военных дисциплинах и национальных видах спорта, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе состязаний участники продемонстрировали профессиональные навыки и спортивную подготовку. В программу вошли:

  • Разборка и сборка автомата АК-74;

  • Бег в противогазе;

  • Групповые забеги;

  • Перетягивание каната (арқан тартыс);

  • Армрестлинг (қол күрес);

  • Толчок двух гирь на выносливость.

В напряженной борьбе победителем стала команда "Қайсар" (3-й батальон оперативного назначения). Второе место заняла команда "Қалқан" (батальон обеспечения), а третье – команда "Арлан" (1-й батальон оперативного назначения).

Финальным аккордом соревнований стал чемпионский забег, в котором все участники продемонстрировали боевой настрой и дух единства.

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