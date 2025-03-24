Сотрудники ДЧС, военнослужащие в/ч 20982 и 28237 МЧС РК, а также специалисты МИО совместно проводят активные противопаводковые мероприятия на берегах реки Жем вблизи города Кульсары, чтобы предотвратить возможные подтопления населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент военнослужащими подготовлено 4700 мешков по 50 кг и 300 мешков по 1 тонне, которые будут размещены вдоль береговой линии для укрепления позиций. Кроме того, на протяжении 5000 метров уже проведены работы по укреплению русел реки.

К слову, на данный момент угроза подтоплений населённым пунктам не существует, и ситуация находится под контролем.