С приближением весеннего паводка в нескольких регионах Казахстана активно проводятся работы по защите населения и территории от возможных подтоплений, передаёт BaigeNews.kz. В Алтайском районе Восточно-Казахстанской области военнослужащие воинской части 68303 МЧС очистили более 3000 метров арычных систем, а также водопропускные сооружения, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить. В общей сложности было использовано 200 мешков инертных материалов для предотвращения возможных ЧС.

В Амангельдинском районе Костанайской области спасатели и военные продолжают укрепление береговых линий и расчистку русел рек. Слаженная работа спасателей и военнослужащих обеспечивает спокойное прохождение половодья в регионе.

Павлодарская область активно контролирует паводковый период, с особым вниманием уделяя рекам и районам, которые могут оказаться в зоне подтопления. Регион готов к оперативному реагированию, а также проведены работы по предотвращению ледовых заторов на реке Селета.

В Северо-Казахстанской области проводится укрепление берегов и заготовка мешков для защиты от возможных подтоплений. Несмотря на повышение уровня воды, на данный момент заторных явлений не наблюдается.

МЧС напоминает гражданам соблюдать осторожность при прохождении паводков и не выходить на тонкий лед. Спасатели продолжают свою работу, обеспечивая безопасность граждан и минимизацию возможных последствий паводков.

Ранее сообщалось, Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к паводкам.

Напомним, в Казахстане продолжаются активные меры по предотвращению паводков и минимизации ущерба от возможных наводнений.