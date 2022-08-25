Военнослужащие из Казахстана выиграли еще один конкурс на АрМИ-2022

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Команда казахстанских военнослужащих победила в интеллектуально-профессиональном состязании "Воин мира" на АрМИ-2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В армянском Дилижане команда в составе старших сержантов Дархана Аслана, Бекторе Назашова, Турара Тлегенова и рядового Назиры Альбосыновой опередила оппонентов из Армении, Беларуси и России.

Судьба "золота" решилась на заключительном этапе "Ратник". Казахстанские военнослужащие уверенно победили в военно-прикладных дисциплинах среди мужчин, успешно выполнили упражнения по огневой подготовке, Назира Альбосынова показала лучшие результаты в военно-медицинском состязании.

Второе место в общекомандном зачёте заняли военнослужащие России, замкнули тройку призёров представители Беларуси.

Кроме того, завершились состязания военных моряков "Кубок моря", прошедшие в Азербайджане. Казахстанская команда по итогам всех этапов заняла второе место. Первую ступень пьедестала поделили военнослужащие из Азербайджана и России.

В Кабардино-Балкарии продолжается конкурс "Эльбрусское кольцо". В упорном соперничестве после выполнения упражнений казахстанские военнослужащие занимают третье место, совсем немного уступая воинам из России и Узбекистана. Окончательные итоги конкурса будут подведены после заключительного состязания, в ходе которого командам предстоит восхождение на Эльбрус.

В подмосковном "Алабино" казахстанские танкисты остановились в шаге от финала "Танкового биатлона". Полуфинальная эстафета проходила в напряжённой обстановке и в условиях высочайшей конкуренции. В ходе гонки лидеры менялись несколько раз. К сожалению, команда Казахстана на финише уступила команде Китая и не прошла в финал, который пройдёт в день закрытия Армейских международных игр.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские военнослужащие одержали победы в конкурсах "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок".