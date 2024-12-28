Донорами выступили свыше 500 жителей Актау. Среди них военнослужащие отряда военной полиции Актауского гарнизона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Узнав о трагедии, сотрудники военной полиции отправились в Центр крови, где сдали около пяти литров.

"Как и многие неравнодушные казахстанцы, мы скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим пассажирам. Мы не могли остаться в стороне. Надеемся, что наш вклад поможет восстановить здоровье пострадавших и вернуться к своим семьям", - рассказал начальник штаба управления военной полиции Актауского гарнизона полковник Данияр Аскаров.

В эти дни неравнодушные казахстанцы по всей стране сдали 800 литров крови. В самом Актау 500 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, Восточно-Казахстанской области – 34.

Напомним, что 25 декабря самолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ города Актау. На борту самолета находились 67 человек. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

Выяснилось, что первым на место авиакатастрофы прибыл военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК младший сержант Нурлан Ботагарин.

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил Правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм во время ликвидации последствий авиакатастрофы.