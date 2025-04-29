Военнослужащего осудили в области Абай
Военнослужащий проигнорировал устное распоряжение начальника.
Сегодня, 12:43
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Сегодня, 12:43Сегодня, 12:43
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В области Абай суд района Аксуат привлёк к административной ответственности военнослужащего за умышленный отказ подчиниться приказу начальства, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл в одном из пограничных подразделений, где он проигнорировал устное распоряжение начальника заступить на дежурство в составе наряда.
Суд признал военнослужащего виновным по части 6 статьи 652 Кодекса об административных правонарушениях РК, что касается неисполнения приказа командования. В результате ему был назначен административный штраф.
Постановление суда уже вступило в законную силу.
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