  • 21 Сентября, 20:45
  • BAIGENEWS

Военнослужащего обнаружили повешенным в подвале дома в Петропавловске

Сегодня, 19:54
АВТОР
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Getty Images/Volkan Kurt Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: Getty Images/Volkan Kurt

В подвале одного из домов Петропавловска было обнаружен мёртвым военнослужащий-контрактник, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщили в управления по делам обороны СКО, тело мужчины нашли в подвешенном состоянии. Уточняется, что трагедия случилась во внеслужебное время.

"По предварительной информации военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. На месте обнаружена предсмертная записка. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело. Руководство департамента выражает соболезнование родным и близким", — говорится в сообщении.

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