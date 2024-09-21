Военнослужащего обнаружили повешенным в подвале дома в Петропавловске

В подвале одного из домов Петропавловска было обнаружен мёртвым военнослужащий-контрактник, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в управления по делам обороны СКО, тело мужчины нашли в подвешенном состоянии. Уточняется, что трагедия случилась во внеслужебное время.