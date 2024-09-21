Военнослужащего обнаружили повешенным в подвале дома в Петропавловске
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
91Фото: Getty Images/Volkan Kurt
В подвале одного из домов Петропавловска было обнаружен мёртвым военнослужащий-контрактник, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в управления по делам обороны СКО, тело мужчины нашли в подвешенном состоянии. Уточняется, что трагедия случилась во внеслужебное время.
"По предварительной информации военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. На месте обнаружена предсмертная записка. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело. Руководство департамента выражает соболезнование родным и близким", — говорится в сообщении.
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