Военнослужащего наградили медалью за спасение женщины и детей из пожара

Приказом Министра обороны Республики Казахстан за героический поступок военнослужащий Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Жандос Барлыбаев удостоен медали "Ел қорғаны", передаёт BaigeNews.kz.

Награду сегодня от имени главы оборонного ведомства вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.

"Вчера в одном из общежитий Алматы по улице Красногорская, 4/1 произошел пожар. О нем военнослужащий узнал от знакомых и, не раздумывая, поспешил к месту происшествия. Увидев охваченный огнем 2-й этаж соседнего общежития, сержант Жандос Барлыбаев решительно поднялся по оконным решеткам на второй этаж, откуда вынес ребенка в возрасте 12-13 лет, четырехмесячного младенца, а также помог выбраться из горящего помещения их матери", - сообщили в Минобороны РК.