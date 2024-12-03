Военное положение объявили в Южной Корее

О введении военного положения объявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время телеобращения. Он назвал эту меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от "коммунистических сил". В последний раз военное положение в Южной Корее вводилось в 1979 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов", которые необходимо искоренить.

На сайте телеканала YTN опубликован текст обращения президента к нации, в котором он обвиняет оппозицию в том, что она парализует работу государства, пытаясь устроить импичмент ключевым правительственным фигурам и чиновникам. По его словам, с момента начала работы нового правительства (выборы прошли весной этого года) Национальное собрание пригрозило импичментом 22 государственным служащим, в том числе нескольким прокурорам, министру внутренних дел и министру обороны.

При этом он не упомянул попытку импичмента президента.

"Это явный антигосударственный акт, который попирает конституционный порядок свободной республики Корея и разрушает легитимные государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую войну", — заявил Юн Сок Ёль. По его словам, это беспрецедентно и для любой страны в мире, и для Южной Кореи.

Юн Сок Ёль также обвинил оппозицию в урезании бюджета на важнейшие траты: от борьбы с наркоторговлей до детских пособий.

"Наше Национальное собрание стало логовом преступных групп и пытается парализовать судебно-административную систему страны и свергнуть систему либеральной демократии через законодательную диктатуру", — говорится в заявлении.

И правящая партия, и оппозиция не согласились с введением военного положения. Лидер южнокорейской Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, Ли Дже Мён назвал его противоречащим Конституции, а глава президентской партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал его "неправильным" и пообещал заблокировать.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что вход и выход из Национального собрания заблокированы полицейскими автобусами, а Минобороны Южной Кореи созывает встречу "ключевых командиров".

Также сообщается, что министр финансов Южной Кореи созвал экстренное заседание, на котором также будут присутствовать главы Банка Кореи, Комиссии по финансовым услугам и Службы финансового надзора, пишет Yonhap.