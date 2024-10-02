Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Тель-Авиве
Сегодня, 22:13
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Сегодня, 22:13Сегодня, 22:13
154Фото: pxhere.com
Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама" — взяло ответственность за теракт в Тель-Авиве, в результате которого погибли семь человек, передаёт BaigeNews.kz.
"Бригады аль-Кассама" взяли на себя ответственность за операцию "Яффа", которая привела к гибели семи сионистов и ранению ещё 16", — сказано в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.
Вечером 1 октября двое мужчин открыли стрельбу по людям возле трамвайной остановки в Тель-Авиве.
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