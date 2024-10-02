Военное крыло ХАМАС взяло ответственность за теракт в Тель-Авиве

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама" — взяло ответственность за теракт в Тель-Авиве, в результате которого погибли семь человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Бригады аль-Кассама" взяли на себя ответственность за операцию "Яффа", которая привела к гибели семи сионистов и ранению ещё 16", — сказано в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.

Вечером 1 октября двое мужчин открыли стрельбу по людям возле трамвайной остановки в Тель-Авиве.