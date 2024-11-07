Военно-политическая обстановка по периметру зоны ответственности ОДКБ остаётся сложной - Тасмагамбетов

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов принял участие в 12-й встрече секретарей советов безопасности стран – участниц СНГ в Москве. В приветственном слове он отметил что военно-политическая обстановка по периметру зоны ответственности ОДКБ остаётся сложной. Принятое американо-германское решение о размещении средств поражения "большой дальности" на территории Западной Европы создало угрозу возобновления гонки ракетно-ядерных вооружений на континенте и в мире в целом, передаёт BaigeNews.kz.

"В ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остаётся на высоком уровне. Серьёзную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе. Продолжается концентрация вооруженных сил НАТО и центров информационной войны на границах Беларуси и Российской Федерации. Стратегическая ситуация ухудшилась после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Усиливается экономическая, финансовая и военная поддержка Украины в целях продолжения вооруженного противостояния с Россией. Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий", - отметил Тасмагамбетов.

По его словам, продолжают усиливаться такие вызовы международной стабильности, как стремительно расширяющееся использование искусственного интеллекта в военных целях, массовое производство и отсутствие чёткого регулирования применения смертоносных автономных систем вооружений (САС), способных поражать цели на земле, в воздухе, на воде и под водой без участия человека, активное использование интернета для нарушения внутриполитической стабильности, нанесения ущерба экономическим, военным и иным интересам других стран, активизация военно-космической деятельности.

В ОДКБ принимаются меры для сохранения стабильности на Евразийском пространстве и для обеспечения безопасности государств – членов Организации.

"Практическое применение коллективных усилий в противодействии трансграничным вызовам и угрозам осуществляется главным образом в рамках плановых оперативно-профилактических мероприятий. В 2024 году успешно осуществлен антитеррористический комплекс мероприятий под условным наименованием "Наемник-2024", цель которого – перекрытие каналов вербовки и выезда граждан государств – членов ОДКБ для участия в террористической деятельности. Активно реализуется операция "Канал" по пресечению распространения наркотических средств", - проинформировал генеральный секретарь ОДКБ.

На противодействие незаконной миграции направлена операция под условным наименованием "Нелегал".

"Сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков в Центральноазиатском регионе. Несмотря на всю остроту проблемы, на данном участке зоны ответственности ОДКБ нам удается сохранять контроль. Организация продолжает отслеживать связанные с "афганским узлом" вызовы и угрозы, координировать усилия по противодействию им с использованием возможностей Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ", - сообщил Тасмагамбетов.

28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ будет представлен на утверждение глав государств проект Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. А также план мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.