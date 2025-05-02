Министерство обороны Казахстана выступило с инициативой узаконить использование государственной авиации на платной основе. Соответствующий проект опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 20 мая, передаёт BaigeNews.kz.

В министерстве пояснили, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствует норма, позволяющая задействовать государственные воздушные суда для коммерческих задач. Тем временем, практика платного привлечения государственной авиации широко используется в странах, придерживающихся стандартов ИКАО, таких как Россия, Турция, Беларусь и другие.

Предложенные изменения предусматривают снятие законодательных ограничений, позволяющее использовать авиацию Министерства обороны в платных авиаперевозках при строгом соблюдении международных норм и без ущерба для боевой подготовки.

В числе потенциальных выгод Минобороны отмечает возможность дополнительного стимулирования личного состава, расширение логистических мощностей, снижение транспортных расходов для бизнеса, а также поступление дополнительных средств в бюджет. Кроме того, нововведение может упростить решение государственных задач в срочном порядке и способствовать обновлению авиационной техники. В ведомстве подчёркивают, что при надлежащем техническом состоянии это также может позитивно повлиять на экологическую ситуацию, сократив углеродные выбросы.

Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, и у граждан есть возможность высказать своё мнение до 20 мая.