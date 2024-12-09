Военком наложил на себя руки в Актюбинской области
Информацию прокомментировали в департаменте по делам обороны региона.
Сегодня, 19:58
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Сегодня, 19:58Сегодня, 19:58
174Фото: baigenews.kz
Начальник отдела по делам обороны Иргизского района Актюбинской области совершил суицид, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию подтвердили в департаменте по делам обороны региона.
"8 декабря по месту прохождения службы совершил суицид начальник отдела по делам обороны Иргизкого района Актюбинской области. По предварительной информации, произошедшее не связано с прохождением воинской службы. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.
В департаменте выразили соболезнование родным и близким военнослужащего.
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