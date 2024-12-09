  • 9 Декабря, 21:39
  • BAIGENEWS

Военком наложил на себя руки в Актюбинской области

Информацию прокомментировали в департаменте по делам обороны региона.

Сегодня, 19:58
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:58
Сегодня, 19:58
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Фото: baigenews.kz

Начальник отдела по делам обороны Иргизского района Актюбинской области совершил суицид, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию подтвердили в департаменте по делам обороны региона.

"8 декабря по месту прохождения службы совершил суицид начальник отдела по делам обороны Иргизкого района Актюбинской области. По предварительной информации, произошедшее не связано с прохождением воинской службы. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.

В департаменте выразили соболезнование родным и близким военнослужащего.

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