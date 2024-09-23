  • 23 Сентября, 14:09
  • BAIGENEWS

Воду отключат в нескольких районах Алматы

Сегодня, 13:53
АВТОР
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littleone.com Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
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Фото: littleone.com

В Алматы из-за плановых профилактических работ по замене технологического оборудования будет приостановлена подача воды в нескольких микрорайонах, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Алматы су".

Так, отключение воды намечено на 26 сентября с 9:00 до 18:00.

Ограничения коснутся следующих адресов: микрорайоны Орбита 1–4, Таугуль, Таугуль 1 и 3, Мамыр 1–7; в контуре проспекта Абая и улиц Саина, Жандосова, Яссауи, а также на участке – проспект Абая, улицы Яссауи, Кенесбаева и Ашимова.

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