Воду отключат в нескольких районах Алматы
Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
62Фото: littleone.com
В Алматы из-за плановых профилактических работ по замене технологического оборудования будет приостановлена подача воды в нескольких микрорайонах, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Алматы су".
Так, отключение воды намечено на 26 сентября с 9:00 до 18:00.
Ограничения коснутся следующих адресов: микрорайоны Орбита 1–4, Таугуль, Таугуль 1 и 3, Мамыр 1–7; в контуре проспекта Абая и улиц Саина, Жандосова, Яссауи, а также на участке – проспект Абая, улицы Яссауи, Кенесбаева и Ашимова.
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