Воду отключат в нескольких районах Алматы

Плановые работы на сетях водоснабжения проведут в Алматы. Холодную воду в связи с этим отключат в нескольких районах города, передаёт BaigeNews.kz .

16 мая с 8:00 до 20:00 приостановят подачу воды в Ауэзовском районе в контуре улиц Саина – Райымбека – Отеген батыра –Толе би.

С 8:00 до 18:00 будет ограничена подача холодной воды в Турксибском районе в квадрате улиц Майлина – Мирная – Бухтарминская – Аккербез.

17 мая с 8:00 до 20:00 холодное водоснабжение временно будет отсутствовать в Бостандыкском районе в контуре улиц Жарокова – Абая – реки Үлкен Алматы – улицы Сатпаева. И в Алмалинском районе в контуре проспект Гагарина – проспект Абая – Кабанбай батыра – улица Кулымбетова – улица Брусиловского.

На объекты образования будет осуществлён подвоз воды автоцистернами.