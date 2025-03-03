В министерстве водных ресурсов и ирригации прокомментировали ситуацию с подтоплением кладбища в Карасуском районе Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с усилением мороза в ночное время на отводном канале в Карасуском районе образовалась ледовая корка. На сегодня вода от кладбища полностью отведена. Филиалом Казводхоза по Костанайской области проводятся дноуглубительные работы на участке реки Кундызды до реки Обаган протяжённостью 27 километров. К этому моменту работы завершены на участке длиной в 11 километров", - говорится в комментарии пресс-службы ведомства.

Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов совместно с акиматом Карасуского района и ДЧС области прорабатывает вопрос по дальнейшей расчистке русла реки Кундызды и разрыхлению образовавшихся слоёв льда.

Ранее сообщалось о том, что в селе Новосёловка произошло подтопление территории местного кладбища.