Воду от затопленного кладбища в Костанайской области отвели
Проводятся дноуглубительные работы на участке реки.
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В министерстве водных ресурсов и ирригации прокомментировали ситуацию с подтоплением кладбища в Карасуском районе Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с усилением мороза в ночное время на отводном канале в Карасуском районе образовалась ледовая корка. На сегодня вода от кладбища полностью отведена. Филиалом Казводхоза по Костанайской области проводятся дноуглубительные работы на участке реки Кундызды до реки Обаган протяжённостью 27 километров. К этому моменту работы завершены на участке длиной в 11 километров", - говорится в комментарии пресс-службы ведомства.
Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов совместно с акиматом Карасуского района и ДЧС области прорабатывает вопрос по дальнейшей расчистке русла реки Кундызды и разрыхлению образовавшихся слоёв льда.
Ранее сообщалось о том, что в селе Новосёловка произошло подтопление территории местного кладбища.
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