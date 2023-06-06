Водовод в Астане нужно построить в ближайшие 2-3 года - Алтай Кульгинов

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов сообщил, что без строительства водовода в Астане город в ближайшее время может остаться без водоснабжения, поэтому систему необходимо подключить к каналу Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz

"Канал "Иртыш - Караганада имени Сатпева – там достаточно объёма воды. И нужно уже заниматься работой по подведению водовода для столицы. Иначе астанинское водохранилище, того объёма, который сейчас имеется, не будет хватать в будущем. Это в ближайшей перспективе. Центральным госорганам нужно очень быстро работать над этим. Мы начали (разрабатывать - прим. Авт.) технико-экономическое обоснование ещё в предыдущие годы. Если вы помните, лет 15 назад поднимали вопрос водовода с канала Иртыш - Караганада имени Сатпаева, это надо просто делать", - отметил он.

По словам заместителя премьера, водовод нужно построить в ближайшие 2-3 года из-за растущего перетока населения в столицу. Кульгинов рассказал, что только за 3,5 года его работы население Астаны выросло на 300 тысяч человек. А с учётом динамики миграции и демографического роста, необходимость его запуска возрастает. При этом в 2020 году в городе начали строить насосно-фильтровальную станцию (НФС), сейчас она уже завершена. В июне акимат обещает запустить первые 35 тысяч кубометров в сутки. Сейчас идут пуско-наладочные работы.

"Нужно делать заранее прогнозы. Первый генплан Астаны предусматривал, что будет количество жителей 800 тысяч. Эта цифра уже превзошла все ожидания. В 2010 году корректировали генплан, прогнозы были, что к 2030 году будут проживать в столице один миллион 200 тысяч человек. Мы эти показатели достигли в 2020 году. Поэтому мы в 2019 году начали корректировать генплан, что к 2030-2035 году будут проживать от двух до 2,5 миллиона человек. Поэтому мы все эти проекты начали реализовывать", - пояснил Алтай Кульгинов.

Ранее аким столицы Женис Касымбек рассказал, как будет решаться вопрос с давлением воды в столице в ближайшее время.