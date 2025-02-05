В Балхаше в этом году начнётся долгожданное строительство магистрали для обеспечения водой курортных посёлков Торангалык и Шубартубек. Также приступят к решению многолетней проблемы с изношенными насосными станциями, подающими питьевую воду в посёлок Саяк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В городе продолжится реконструкция тепловых и водопроводных сетей, канализационного коллектора.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки в Балхаш провёл совещание по развитию города.

"Прошлый год стал для Балхаша периодом устойчивого роста. Город сохранил положительную динамику основных социально-экономических показателей. Объём промышленного производства увеличился на 4,8%. В экономику города привлечено 58,6 млрд тенге инвестиций", – отметил глава региона.

О том, что предстоит сделать в этом году, доложил аким города Сапар Сатаев.

Он сообщил, что на начало строительства магистрального водовода Балхаш – посёлок Торангалык выделено финансирование из республиканского бюджета. По результатам конкурса определился подрядчик. Реализация проекта будет способствовать развитию туризма.

"За 2 года отремонтировано 31,6 км тепловых сетей. В результате проведённых работ их износ снижен с 75 до 65%, количество аварий – на 30%. Кроме того, для обеспечения бесперебойного централизованного теплоснабжения проблемных районов города будут разработаны ПСД на реконструкцию подкачивающей насосной станции на улице Агыбая-батыра и на строительство подкачивающей насосной станции на улице Желтоксан", – рассказал Сапар Сатаев о дальнейшей работе по улучшению теплоснабжения.

В городе уже заменено 44 км сетей водоснабжения. Аварий на сетях стало значительно меньше. В этом году планируют уложить ещё 21 км новых труб.

В прошлом году в Балхаше начали реконструкцию канализационного коллектора. Уложено 5,2 км полимерного трубопровода. На продолжение работ в этом году выделены средства из областного бюджета.

Не остаётся без внимания посёлок Саяк. Для улучшения водоснабжения здесь уже заменили половину сетей. Ремонт водовода Токрау – Саяк продолжится. Кроме того, приступят к решению многолетней проблемы с изношенными насосными станциями, подающими питьевую воду в Саяк. Оборудование не ремонтировалось с 60-х годов.

В прошлом году занялись модернизацией главной насосной станции. Полностью заменили оборудование, установили системы защиты и два генератора для автономной работы станции и подземных скважин.

В целях развития придорожного сервиса в районе автодороги Алматы – Екатеринбург начата разработка ПДП для выделения дополнительных земельных участков под строительство объектов бизнеса.

"Предприниматели пусть не думают, что их оставили один на один с такой ситуацией. Работайте с ними, объясняйте", – поручил Ермаганбет Булекпаев руководству города.

Аким Балхаша также доложил о строительстве жилья, благоустройстве и озеленении. В этом году в планах завершить строительство четырёх 45-квартирных домов для 180 семей.

К началу лета должны закончить реконструкцию набережной и городского пляжа. В планах на этот год благоустройство 11 дворовых территорий, сквера "Жастар", центрального парка и станции Балхаш.

Запланирована посадка 4500 деревьев лиственных и хвойных пород.