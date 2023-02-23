Водопроводы в сёлах могут выйти из строя из-за неправильного использования - сенатор

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Проблемы обслуживания водопроводов в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял сенатор Ернур Айткенов, передает BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что несмотря строительство систем водоснабжения и водопроводов в сёлах, одним из проблемных вопросов является отсутствие специализированных предприятий по их обслуживанию. И фактически построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям, не имеющим квалифицированных специалистов и специализированной техники.

"В 603 селах сети водоснабжения обслуживаются предприятиями с несвойственными функциями или водопроводные сети находятся на балансе у акиматов. Из-за неправильного и некачественного обслуживания происходят постоянные сбои и поломки мембранного оборудования по очистке воды, что приводит к полной потере системы отчистки воды. При таком обслуживании, уже через несколько лет эти водопроводы полностью выйдут из строя, вследствие чего население вместо очищенной воды, вновь будет пить неочищенную воду. То есть программа по обеспечению населения чистой питьевой водой потеряет свой смысл, выделенные бюджетные средства будут попросту потеряны", - сказал сенатор.

Кроме того, его по словам за вопросы питьевого водоснабжения в стране отвечают два разных Министерства. МИИР – внутри населенных пунктов, а за их пределами – Минэкологии. Предложение депутата – консолидировать эти функции в одном госоргане.