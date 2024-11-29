  • 29 Ноября, 22:48
  • BAIGENEWS

Водопровод прорвало в Уральске

В ремонтно-восстановительных работах задействованы силы ТОО "Батыссуарнасы".

Сегодня, 22:13
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:13
Сегодня, 22:13
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Фото: pxhere.com

Без воды остались несколько микрорайонов в Уральске из-за прорыва трубы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным компании "БатысСуАрнасы", в 19:27 в Зачаганске в районе Новой мечети произошёл порыв водопровода диаметром 225 миллиметров.

Без водоснабжения остались микрорайоны Монкеулы, Арман, Сарытау, Коктем, Жаксы ауыл, Аул учёных. 

В ходе обследования выявлено, что сорван шток пожарного гидранта, запланирована его замена. В ремонтно-восстановительных работах задействованы силы ТОО "Батыссуарнасы" - две единицы техники, четыре человека. Ориентировочное время окончания работ - полночь.

 

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