В Шымкенте суд признал недействительными сделки по передаче ряда объектов водоснабжения и водоотведения в частные руки, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что при приватизации объектов были допущены нарушения, сообщает акимат города. Истец указал, что лица, принявшие решение о приватизации, не осознавали возможные последствия.

Суд обязал ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" вернуть объекты в госсобственность. В частности, речь идёт о:

- водозаборах Акбай-Карасуйском, Бадам-Сайрамском, Кызылсайском и Тассайском;

- очистных сооружениях, ранее переданных компании "Уникансервис";

- автотранспортном цехе, ставшем частью "ТрансВиК".

Ранее аудит выявил многочисленные нарушения в управлении ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг": нецелевое использование средств, взимание платы за неоказанные услуги, манипуляции с показателем износа сетей для привлечения инвестиций.