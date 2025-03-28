Водоканал Шымкента вернут в госсобственность
Акимат города добился признания недействительной процедуры приватизации объектов.
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В Шымкенте суд признал недействительными сделки по передаче ряда объектов водоснабжения и водоотведения в частные руки, передаёт BaigeNews.kz.
Суд установил, что при приватизации объектов были допущены нарушения, сообщает акимат города. Истец указал, что лица, принявшие решение о приватизации, не осознавали возможные последствия.
Суд обязал ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" вернуть объекты в госсобственность. В частности, речь идёт о:
- водозаборах Акбай-Карасуйском, Бадам-Сайрамском, Кызылсайском и Тассайском;
- очистных сооружениях, ранее переданных компании "Уникансервис";
- автотранспортном цехе, ставшем частью "ТрансВиК".
Ранее аудит выявил многочисленные нарушения в управлении ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг": нецелевое использование средств, взимание платы за неоказанные услуги, манипуляции с показателем износа сетей для привлечения инвестиций.