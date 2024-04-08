Водохранилища в ВКО могут переполниться на этой неделе

О ситуации на водохранилищах к этому часу доложила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%. Оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошёл.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99%. Объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошёл.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%. Все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе.

В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 65%. Они также работают в штатном режиме. В регионе до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган. На сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 690 кубометров в секунду.

"По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остаётся на вчерашней отметке - 1680 кубометров в секунду. До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней. Поэтому, чтобы предотвратить подтопления, министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русла реки от ледяного покрова и исключают заторы", - сказала официальный представитель Минводы.

Четыре крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью. Пик паводка в них прошел.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%, в них наблюдается половодье.

Сохраняется напряжённая обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс - 2640 кубометров в секунду. Однако ежечасно наблюдается спад притока. Сейчас на месте работают специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды.

Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается.