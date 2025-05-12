На правительственном часе в Мажилисе депутат Бакытжан Базарбек выступил с резким заявлением о незаконной передаче водных ресурсов в частные руки и обостренных коррупционных рисках в действиях региональных акиматов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам мажилисмена, только в Алматинской области в руки одного олигарха перешли сразу четыре крупных водохранилища - КАТ-25, КАТ-26, Октябрьская-1 и Октябрьская-2. Проверку по этим фактам начала Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция на основе депутатского запроса от 22 ноября 2024 года. По итогам проверки были выявлены грубые нарушения, выдано предписание в адрес областного управления сельского хозяйства. Однако, как подчеркнул Базарбек, управление проигнорировало предписание, за что даже было оштрафовано.

"Они не просто бездействуют, они демонстрируют полное игнорирование законодательства. А ведь именно в акиматах лежат основные коррупционные риски", - заявил депутат.

Базарбек также озвучил данные по другим регионам:

— в Северо-Казахстанской области у одного лица - 9 водоемов, у другого - 8;

— в Акмолинской и Костанайской областях - по 7 водоемов у одного человека;

— в Актюбинской - 6;

— в Карагандинской - 4 и 8 водоемов в частных руках.

"Это фактически латифундии, доминирующие монополии. Такие схемы усиливают коррупционные риски, а водные ресурсы должны находиться в государственной собственности", - подчеркнул он.

Кроме того, депутат поднял проблему застройки в водоохранных зонах и потребовал усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства.