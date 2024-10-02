В водохранилищах Казахстана освобождают место для приёма талых вод
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Для подготовки к паводкам следующего года филиалы "Казводхоза" начали работу по обеспечению свободных ёмкостей в водохранилищах северных, западных, центральных и восточных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Разработаны графики режима работ водохранилищ Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.
Из Каратомарского водохранилища в Костанайской области сбрасывается 50 кубометров воды в секунду. Из Каргалинского водохранилища в Актюбинской области - 15 кубометров воды в секунду, из Актюбинского водохранилища – 0,5 кубометра в секунду. С 23 августа по 1 октября из Актюбинского водохранилища было сброшено 107,1 миллиона кубометров воды.
В ЗКО из Кировского водохранилища сбрасывается три кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища – 13 кубометров в секунду. Из Дунгулукского водохранилища - шесть кубометров воды в секунду, из Пятимарского – пять кубометров в секунду.
"В отличие от других регионов водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления. Весной водохранилища страны обеспечили безопасный пропуск талых вод, накопив 75 миллиардов кубометров воды. Это на 15 миллиардов кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 миллиардов кубометров от этого объёма – паводковая вода", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
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