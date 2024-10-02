В водохранилищах Казахстана освобождают место для приёма талых вод

Для подготовки к паводкам следующего года филиалы "Казводхоза" начали работу по обеспечению свободных ёмкостей в водохранилищах северных, западных, центральных и восточных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Разработаны графики режима работ водохранилищ Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Из Каратомарского водохранилища в Костанайской области сбрасывается 50 кубометров воды в секунду. Из Каргалинского водохранилища в Актюбинской области - 15 кубометров воды в секунду, из Актюбинского водохранилища – 0,5 кубометра в секунду. С 23 августа по 1 октября из Актюбинского водохранилища было сброшено 107,1 миллиона кубометров воды.

В ЗКО из Кировского водохранилища сбрасывается три кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища – 13 кубометров в секунду. Из Дунгулукского водохранилища - шесть кубометров воды в секунду, из Пятимарского – пять кубометров в секунду.