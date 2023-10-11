Вододефицит в Алматы: решит ли проблему новый генплан города

Казахстан уже входит в число стран, остро нуждающихся в питьевой воде. А этим летом один из самых крупных городов страны Алматы впервые столкнулся с проблемой нехватки воды, помимо этого в мегаполисе изношены около 55% водопроводных сетей. Городские экологи и эксперты убеждены, что неразрешенная проблема и непринятие системных мер водосбережения в Алматы могут стать основной причиной дефицита водных ресурсов и возможной катастрофы мегаполиса. Они рассказали, почему такая проблема возникла в городе и как ее предлагается решить в новом Генеральном плане развития Алматы до 2040 года.

ООН прогнозирует глобальный дефицит водных ресурсов, и к 2030 году нехватка воды в мире может достигнуть 40%. А наша республика входит в число стран, остро нуждающихся в питьевой воде. Президент страны в своем очередном послании народу Казахстана отметил, что "нам необходимо повысить водосбережение с помощью новейших технологий и цифровизации. Это стратегическая задача – другого пути предотвращения водного дефицита нет. Правительству нужно подготовить конкретные решения, которые позволят стимулировать внедрение водосберегающих технологий, эффективно регулировать водопотребление". Он поручил в рамках Национального проекта развития регионов в течение пяти лет обеспечить 100% городов и сел чистой питьевой водой, а также решить проблемы вододефицита в стране. Но, очевидно, власти Алматы к поручениям главы государства относятся несерьезно. Летом нынешнего года город Алматы впервые столкнулся с проблемой нехватки воды.

Как отмечал в начале текущего года представитель ГКП "Алматы су" Серик Шагиров, степень износа водопроводных сетей в Алматы составляет 55%. 1900 км водопроводных сетей нуждаются в поэтапной замене, ежегодно за счет собственных средств "Алматы су" меняют около 25 км сетей. По расчетам предприятия, в год требуется заменять более 100 км сетей. Совместно с городскими властями они разрабатывают план, по которому в ближайшие лет 10 заменят более 100 км водопроводных сетей в городе.

- Так называемый "новый" Генеральный план Алматы до 2040 года, как оказалось при его изучении, проблему дефицита воды в городе не решает. Вернее, решает, но только по части водопотребления. Хотя в сложившейся ситуации приоритетом в развитии системы водоснабжения должна стать система мер водосбережения, - отмечает член экспертной комиссии по корректировке Генерального плана развития Алматы, юрист, участник группы Stop застройке Мурат Касенов.

Основными источниками водоснабжения города в материалах проекта "Корректировка Генерального плана города Алматы" названы "поверхностные воды рек: Большая и Малая Алматинки, Каргалы и Аксай, а также подземные воды из скважин Алматинского и Талгарского подземных водозаборов (ТПВ). Все источники воды подпитываются за счет таяния ледников горной цепи Заилийского Алатау". При этом не были представлены результаты научных исследований состояния ледников на данный момент.

Экспертная комиссия по корректировке генерального плана Алматы считает, что при росте населения до пяти миллионов горожан, нельзя рассчитывать только на использование поверхностных вод речек и освоение новых участков подземных вод. Сейчас качество речной воды из-за отсутствия центральной канализации в плотно заселенных предгорьях и из-за слива канализационных стоков в русла рек, оставляет желать лучшего. А подземные воды быстро истощаются. В природно-климатических характеристиках приводятся данные об обеспеченности ресурсами поверхностных вод (0,63 тыс. м3/жит.) в то время, как по международной классификации критический показатель составляет 1,7 тыс. м3/жит. Регион относится к недостаточно обеспеченным. Одной из основных причин названа высокая плотность населения. И речь идет о еще большей плотности к 2040 году. Экологам и экспертам не понятно, каким образом в проекте нового генплана Алматы учтено это обстоятельство.

- Не были проведены исследовательские работы на предмет исследований подземных источников – сколько их существует на данный момент, каковы объемы, не происходит ли образование карстовых пустот при истощении водоносного слоя. В материалах проекта отмечена лишь констатация: "эксплуатационные запасы существующих источников воды в определенной зоне влияния достаточны, а проектная мощность существующих подземных и поверхностных источников воды составляет 1343 тыс кубометров/сутки, и это при подаче воды в сеть 600-750 тысыч м3/сут", - отмечает Мурат Касенов.

Экологи отмечают, что все крупные города мира имеют системы полной или частичной очистки использованной воды для городского водоснабжения. Это предусматривает строительство крупных очистных сооружений, каждое из которых займет несколько гектаров площади, но в новом генплане такие площади не предусмотрены, хотя план развития города в перспективе должен предусматривать строительство таких сооружений и их грамотное размещение в черте городской агломерации.

Нет понятия "техническая вода" - вода, пригодная для технических нужд и полива, вода, прошедшая частичную очистку? Система полной очистки воды городу жизненно необходима и ее нужно было заложить уже давным-давно, а особенно в данный проект. Также в проекте даже в виде рекомендаций не рассматривается сбор и фильтрование дождевых и талых вод для полива зеленых насаждений и улиц. Как известно, сейчас полив производится из городской системы водоснабжения.

Кроме того, в основу системы водоотведения закладывается только поверхностный сток и арычная сеть. Отдельная система ливневой канализации не предусмотрена, следовательно, существующая проблема подтоплений в период дождей остается нерешенной, и с новым строительством будет только обостряться. Не разрешенная проблема и непринятие системных мер водосбережения в проекте, по мнению экологов, может стать основной причиной дефицита водных ресурсов и возможной катастрофы мегаполиса.

Эти действия, по мнению юриста Мурата Касенова, наносят ущерб государственным интересам в виде дискредитации положений, заявленных в Конституции РК, где государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, а сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом (статья 31).

Почему в Алматы возник вододефицит?

Алматинские экологи с 2012 года говорят о вододефиците в Алматы и его возможном росте, но у них складывается впечатление, что власти их не слышат.

- Вододефицит был, и он нарастает. В новом Генплане города говорится, что потери в водопроводных сетях составляют 25%, а это сверхнормативные потери. Но дело в том, что никто состояние сетей не исследовал. Есть современное оборудование, позволяющее с точностью до 1 мм установить, насколько изношен каждый метр водопроводных сетей. В 2008-м году мы - экологии предлагали акимату Алматы провести такое исследование, так как у нас уже был такой опыт в Тбилиси, но акимат предложение проигнорировал. Потому что им это не интересно, им интересней тратить бюджет на бессмысленные реконструкции. Когда точно известно, в каком состоянии водовод, можно отремонтировать конкретно это участок, не трогая те, которые в хорошем состоянии. Поэтому все эти заявления об износе водопроводных сетей в городе постоянно путаются. Чиновники не владеют конкретными цифрами, сколько на самом деле водопроводных сетей изношено в городе. Чтобы точно знать, где и насколько изношена водопроводная сеть, надо это все исследовать. А у нас смотрят теоретический срок эксплуатации какого-то участка водопровода за 25 лет, и, например, по истечении 12 лет дают заключение, что 50% участка этих водопроводных сетей изношены. На самом деле, участок может быть как в хорошем так, и в плохом состоянии, и пока это не исследовать, нельзя что-то утверждать, - объясняет эколог Абай Ерекенов.

По его словам, технические потери водопровода по документам нового генплана Алматы, которые составляют 25%, могут быть вполне достоверной информацией, но ее тоже нужно проверять, так как монополисты не всегда добросовестно предоставляют такую информацию. Дополнительной нагрузкой на итак изношенные сети в городе является также уплотненная застройка.

- Старые советские алматинские сети, которые как-то модернизировались, нагрузили еще и десятикратно уплотняющей застройкой. Всем нам нужна вода, но инженерных сетей, которые бы обеспечивали вот эту массированную уплотняющую застройку, просто нет. Именно по этой причине несколько районов города не раз оставались без воды. Сообщалось, что 35 тысяч человек в микрорайонах сидят без воды, но на самом деле в Алматы таких сотни тысяч людей. В городе исчерпаны природные ресурсы: нет чистого воздуха, воды. И для решения этих важных проблем необходимо предпринимать решительные меры. Однако предложенные активистами, архитекторами и экологами меры не были рассмотрены местными властями, все делалось в интересах сиюминутной наживы, - поясняет эксперт.

Эколог утверждает, что горожане подошли к тому барьеру, когда воды, питающей город, уже просто нет. Формировавшиеся около 10-12 тысяч лет горные ледники, которые снабжают Алматы водой, интенсивно тают, и за один снежный год их невозможно пополнить тем количеством воды, которое накапливалось тысячи лет.

- Никто не проводил мониторинг и системное исследование водного баланса – сколько водных источников находятся в Алматинской горловине, и какого они качества. В 2012-м году экологами этот вопрос поднимался, еще тогда нужно было начинать проводить дорогостоящие многолетние системные исследования. А сейчас выясняется, что 50%-60% ледников уже растаяли, и, естественно, не пополняются, то есть они без возвратно утрачены, - поясняет специалист.

Кроме того, по словам эколога, на ледники также влияет засушливый климат. А в последние годы в Алматы наблюдается засуха и летом, и зимой, и даже осенью.

- То есть, в горах нет снега. Соответственно, и пополнения ледников нет. Кроме того, какие-то ледники уже поставлены на охрану, потому что процесс таяния настолько интенсивный, что их надо охранять даже от туристов. Но самое страшное то, что так интенсивно тают они именно в Алматы. Потому, что у нас угольное отопление, и выбрасываемая ТЭЦ сажа и пыль оседает на ледниках, они чернеют и начинают таять. Попутно формируется процесс подмывания подложки, то есть формируются ручьи, подмывающие основание ледника, это создает угрозу, что ледник просто сползет вниз. А это станет катастрофой, - отмечает Абай Ерекенов.

В 2016 году на Конференции ООН в Бишкеке, в которой также принимали участие казахстанские экологи, было выяснено, что смог Алматы выходит через перевал и отравляет ледники соседней страны, из которых пьет воду весь Бишкек. По словам эколога, Кыргызстан имеет полное право подать в суд на правительство Казахстана, но боится, потому что будут ответы от казахстанской стороны, например, очереди на границе или тому подобное.

- Этим никто не занимается, грантники проводят какие-то исследования, но не масштабно, системно никто ничего не исследовал. Для определения водного баланса должны изучаться все альтернативные воды, каждый ручей, река в течении длительного времени. Должны изучаться и подземные воды, так же как в нефтегазовом секторе проводятся сейсмические исследования всего региона, выявляются возможные водоносные участки, проводится бурение скважины, и в течении нескольких лет изучается сколько там воды в какие периоды и какого она качества, для чего она пригодна. Например, в Австралии, как у нас в нижней части города, грунтовые воды подступают под поверхность, она засолена и непригодна для всего. Власти Австралии инициировали широкомасштабную госпрограмму, которая призвана решить проблему засоления потерянных вод. Они выкачивают воду в бассейны, солнце ее там высушивает, пригодную для технических нужд соль собирают, а непригодную сливают в Индийский океан. Таким образом они обессоливают свои водные источники, а с помощью технических решетчатых конструкций испаряют воду и получают чистую питьевую воду, - рассказывает Абай Ерекенов.

Эколог отметил, что на возникновение вододефицита в Алматы влияют еще несколько факторов. Город снабжается водой частично за счет горного стока, а частично за счет артезианских скважин. Постепенно, по словам эксперта, вода стала уходить все ниже, а нормально функционирующей арыно-канальной сети в городе нет, поэтому и деревья в мегаполисе стали гибнуть.

- Огромные дубы и тополя массово умирают, потому что канальная арычная система разрушена варварскими конструкциями. В акимате говорят: "мы построим, восстановим", но городские деревья продолжают массово гибнуть. Недавно по улице Каирбекова проводили реконструкцию: все арыки закатали в асфальт, вот таким образом видимо восстанавливают арычно-канальную сеть. Соответственно, деревья, которые там росли, высохли. Взрослые деревья, например, дубы, живущие до 1000 лет, у нас сохнут, потому что их корни не достают до грунтовых вод. То есть, деревья гибнут из-за отсутствия в городе арычно-канальной сети, а если она есть, то там нет воды, потому что вододефицит и грунтовые воды ушли, - отмечает Абай Ерекенов.

Он также объяснил, почему в верхней части города сейчас активно продают недвижимость, почему в Медеуском районе боятся сели, и кто в этом виноват.

- На Каменском плато активно продают дома, потому что в верхней части города нет воды. Там бурили скважины, пользовались водой, но скважины высыхают и это массовое явление. А чиновники-коррупционеры лезут в горы, разрешая там застройку. Мы им говорили, нельзя лезть в горы, потому что все горные прилавки, все почвенные слои – это водный резерв. Когда идут осадки, вода просачивается до скального основания, формирует водоносный слой, который питает артезианские скважины, и получается чистая питьевая вода, уже отфильтрована горными породами. А там все сейчас застраивают, закатывают в асфальт, срубают верхний почвенный слой, идет повальный захват земель заповедников, нацпарков. Почему сель произошел? Потому что был нарушен природный ландшафт. Когда воруют чернозем в горах, уничтожают растительность, остается песок и глина, и когда идут дожди ничего не впитывается, размывается и образуется сель. Весь Медеуский горный район сидит без воды, его жители боятся сели. А почему там может быть сель, потому что они там живут, потому что там все изничтожено, - объясняет эколог.

С его мнением согласна и архитектор Валерия Букейханова, которая также была одним из членов государственной экспертной комиссии по корректировке Генерального плана развития города Алматы до 2040 года. По ее словам, из-за незаконной уплотняющей застройки вододефицит испытывают также жители других районов центральной части Алматы. Например, жильцы близрасположенных домов к новостройке ЖК "Qarasai Park", расположенной на пересечении улиц Карасай Батыра - Шарипова. Изначально там планировалось строительство одного жилого дома и восстановление детского сада, но вместо этого предприимчивые строители вознесли там четыре многоквартирных дома и даже технический этаж переоборудовали под жилой. И подключили эти дома к старым водопроводным сетям, теперь там время от времени происходят аварии, так как сети такой нагрузки просто не выдерживают.

- Жители поднимали этот вопрос, писали в акимат, профильные ведомства, но им отвечали, что все построено по закону и все просчитано, поэтому никакого ущерба жильцам не будет нанесено. Однако пока строился этот ЖК, не раз затапливало жилые дома, которые примыкают к новостройке. Были прорывы труб. На месте ЖК очень высоко залегали грунтовые воды, там, в принципе нельзя было строить что-то с подвальными помещениями, а там был вырыт котлован под паркинг, который теперь постоянно топит. Ведь грунтовые воды никуда не денутся, и будут находить себе дорогу на поверхность. Доказательством тому также постоянно мокрая и мягкая почва на месте новых ЖК. Новостройке уже три года, и там постоянно ведутся какие-то работы: меняют трубы, делают дренаж. С проблемами сталкиваются не только новые жильцы, но и люди, живущие поблизости, - рассказала архитектор.

Есть ли решение проблемы с водой в новом Генплане Алматы?

По словам Валерии Букейхановой, в документе просто констатируют тот факт, что количество жителей города будет расти, и воды достаточно, чтобы обеспечить ею всех горожан. Разработчики проекта сделали расчет, исходя из потребления воды на одного человека, поэтому и уверены, что воды хватит на всех. Но эксперты по корректировке нового Генплана считают, его не доработанным, так как авторами не была проведена научная работа, просто необходимая для составления такого важного для города документа. Никто из авторов проекта не просчитывал, сколько домов там будет построено и сколько труб будет проложено, и сможет ли город все это полностью вынести, хватит ли у него электричества, воды и тепла.

- Тепло можно заменить альтернативными источниками, электричество тоже, а вода – это конечный ресурс. Принимая участие в общественных слушаниях по обсуждению нового Генплана в январе текущего года, у меня сложилось такое стойкое впечатление что этот проект – компиляция из каких-то поверхностных и отчасти устаревших сведений. Хорошо, город растет, но почему мы занимаемся только вопросами водопотребления?, - отмечает архитектор.

Авторы нового Генплана города предлагают разработать еще четыре новые артезианские скважины, поставить новые водозаборы с поверхностных вод, насосы на реку Каргалы. А будет ли там вода в обозримом будущем, по словам Валерии Букейхановой, никто сказать не сможет. Архитектор отмечает, что авторы проекта своими предложениями не решают проблему со вторичным использованием воды, как это делается во всем развитом мире.

- Воды везде мало, даже в тех странах, где протекают равнинные реки, не питающиеся ледниками, их невозможно использовать, потому что они очень загрязнены. Там решается эта проблема очисткой воды – рециркуляцией, то есть использованием уже нашей канализированной воды. У нас об этом даже не задумываются. Это дорого, но сколько было выброшено денег даже на разработку того же курортного проекта Кок-Жайляу?.. За эти деньги можно было решить все проблемы с водой в городе. Предлагают сделать новые Артезианские скважины, а есть ли у нас там вода? Ведь они заполняются водой из тех же горных источников, которые интенсивно тают. Раньше у нас под землей находился запас подводных хранилищ, но когда в городе началась массовая застройка, каждый ЖК бурил себе Артезианскую скважину и использовал эту воду. Сколько на данный момент осталось этой воды никто не скажет. Я считаю, что Генплан должен быть научным трудом, когда все исследуется, когда транспортные потоки считаются не по пробитым онай-карточкам, а когда вручную считаются потоки. Тоже самое с водой. Где авторы проекта взяли эти расчеты, что воды хватит, не понятно, - говорит Валерия Букейханова.

Абай Ерекенов напомнил, что в 2016 году на общественных слушаниях, которое инициировал экс-аким Алматы Бауыржан Байбек, представитель "Алматы Су" проинформировал, что резерв по питьевой воде в городе составляет всего лишь 25%, из которых 10% - это неприкосновенный резерв на случай ЧС или засухи и оставшиеся 15% -та база, на которую можно опираться при строительстве.

- То есть, уже в 2016 году знали, что питьевых резервов нет. По сути, у нас нет Генерального плана развития города ни по водоснабжению, ни по транспорту и так далее. В этом коррупционном документе были использованы заведомо устаревшие данные, самые свежие из них за 2016 год. Сейчас численность населения Алматы по всем источникам минимум 3,5 миллиона человек. Поэтому насколько эти данные актуальны сегодня?.. Понастроили высотных домов, а людям теперь нечего пить. Мы пришли к тому, о чем говорили в 2012 году - здесь нет ресурсов ни для чего. Два миллиона жителей – это был край для города. Воды нет, канализации нет, чистого воздуха нет. В Генплане нет раздела о водоотведении и канализации, этой теме посвящено несколько страниц и благие пожелания. Алматы уплотнили в 10 раз, а две-трети насосных станций старой советской канализации не работают или вышли из строя, санитарную зону вокруг очистных сооружений продали под застройку. И теперь жители новостроек жалуются, что там воняет. Вот такой у нас Генплан, разработчиков совершенно не интересует, как снабжать водой, как отводить канализацию, весь документ построен на коррупционных хотелках, за это судить надо, - отмечает эколог.

Исходя из того, что в городе насчитывается около пяти миллионов жителей, экологи предлагают решить проблему вододефицита строительством очистных сооружений и применением современных технологий, очищающих воду до технического состояния. Предполагается, что в кранах не будет питьевой воды, будет дорогая техническая вода, так как для нее требуются современные технологии и площади, ведь все очистные сооружения придется выносить далеко за черту города, там очищать воду, закачивать ее обратно, и подавать эту техническую воду в алматинский водопровод.

- Другого способа выжить у города нет. Местные власти говорят, что посадят миллион деревьев, давайте считать, один саженец полутораметрового хвойного дерева в сутки требует 60-100 литров воды. А где вы возьмете столько воды, чтобы поливать эти туи и елки ежесуточно? Генплана как документа нет, единственная цель его написания - узаконить все предыдущие коррупционные сделки, потому что они все незаконные. В проект также заложили новые коррупционные сделки: застройка новых территорий, застройка горных прилавков, ликвидация алматинского зоопарка, захват части территории Ботанического сада, захват Кок-Жайляу, захват парка Медео, то есть, все эти коррупционные сделки вложили в новый Генплан с единственной целью это узаконить, - считает Абай Ерекенов.

Эколог предлагает вкладывать средства в исследования. Исследовать каждый водный источник, начиная с сегодняшнего дня и на столетие вперед, потому что ситуация будет усугубляться и надо изучать сколько воды, какого она качества, как она появляется и исчезает. А также проводить геологические исследования: бурение и прочие дорогостоящие мероприятия и самое главное - остановить уплотненную застройку – объявить мораторий и заморозить строящиеся объекты.

Валерия Букейханова добавила, что даже самые поверхностные воды, на которые так рассчитывают разработчики Генплана, сейчас загрязнены до беспредела.

- Выше Аль Фараби у нас канализаци не существовало, эта система не была подключена к городской системе канализации и, как правило, вся эта вода сливалась в реки, ручьи и овраги. Поэтому в предгорьях, особенно там, где жилая застройка, есть запах канализации. В генплане написано, что у нас средняя степень загрязнения воды, но это неправда, вода очень грязная, - отмечает архитектор.

По мнению экспертов, город итак уже застроили до самого предела и по проекту Генплана, очевидно, останавливаться не собираются. Приоритетной застройкой согласно документу, является юго-западное направление города (предгорья в сторону Каменки) и северное направление. Участники группы "Stop застройке" неоднократно обращалась в антикоррупционную службу с просьбой проверить все уже незаконно построенные объекты в городе. Таких насчитывает около 1000. Но, по словам Абая Ерекенова, не все так просто, теперь проверки проводятся совместно с акиматом города Алматы.

- С жуликом и коррупционером, который все это создал. Антикоррупционная служба ответила, что все в рамках закона, при этом начальник Управления урбанистики и мобильности города Ахметжанов сидит, потому что застроил охранную зону рощи Баума, которая является заповедником природы. И при этом почему-то он один сидит, не весь состав акимата, начиная с акима и глав управлений (…) Их всех надо поместить в соседние с ним камеры. Но антикоррупционная служба говорит, что никаких нарушений нет, даже такого понятия как сейсмоаудит нет. А у нас в городе уже 100 ЖК построено на тектонических разломах. Жители этих ЖК при катастрофическом землетрясении, покойники, но проблему нико решать не хочет, - сетует Абай Ерекенов.

Эксперты подготовили список вопросов, которые хотели бы задать всем профильным министерствам и местной власти для того, чтобы проблема водоснабжения города решилась. Вот самые актуальные из них:

- откуда и с каких источников наполняется система водоснабжения?

- откуда питаются и как возобновляются горные реки и подземные источники?

- проводились ли в последнее время при разработке Генплана Алматы какие-то подробные научные исследования?

- каково состояние ледников в данный момент, происходит ли хотя бы частично их восстановление?

- почему строительство очистных сооружений подразумевает лишь строительство фильтровальных станций, именуемые в материалах проекта генплана очистными сооружениями?

- в Генплане действительно не предусмотрено строительство действительно крупных очистных сооружений с отстойниками для полного цикла очитки воды, требующих больших площадей для строительства, отстойники канализационных вод у накопителя сарабулак заложено ли строительство подобных отстойников?

- для разрешения проблем водоснабжения в генплане предусмотрена лишь разработка новых источников воды, насколько эти источники бесконечны? Проводились ли научные исследования? Почему в Генплане не отражена необходимость таких исследований?

- почему до сих пор рассматривается лишь проблема водопотребления и совсем не затронута проблема водосбережения , ведь для города Алматы это просто жизненно необходимо?

- решит ли проблема с водоснабжением города модернизацию инженерной системы водоснабжения?

- прибудет ли перепланировка предгорий под застройку к разрушению водоносного слоя?

- связана ли массовая гибель деревьев в городе, которая наблюдается несколько лет, с уровнем грунтовых вод. Проводятся ли исследования в этом направлении?

- предполагается, что к 2030 году Казахстан войдет в число остро нуждающихся в питьевой воде, какие шаги предпринимаются по решению данной проблемы?