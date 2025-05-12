На Правительственном часе в Мажилисе Парламента депутат Серик Егизбаев высказался о критическом состоянии водного хозяйства в Казахстане. Он подчеркнул, что, несмотря на масштабную работу Министерства водных ресурсов и ирригации, в отрасли сохраняются системные проблемы, требующие безотлагательного вмешательства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Одна из ключевых проблем – отсутствие общенациональной культуры бережного водопользования. По словам Егизбаева, казахстанцы расходуют воды в 10 раз больше, чем жители развитых стран, а на производство единицы продукции уходит втрое больше воды, чем, например, в России, США или Австралии.

"У нас основная проблема заключается не в дефиците воды, а в ее нерациональном использовании. Результативность принимаемых государством действий по водосбережению остается на низком уровне. Проблему видим в отсутствии надлежащей информационно-разъяснительной работы среди всех водопользователей по формированию рачительного отношения к воде. Разовые акции по проведению открытых уроков в школах не имеют особого эффекта по решению задачи формирования необходимой культуры водопотребления", – отметил депутат.

Егизбаев сослался на заявление Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Правительства в феврале 2024 года, где глава государства призвал к общенациональной кампании по формированию новой культуры водопотребления. Однако пока эта работа ведется крайне слабо – даже фермеры не осведомлены о положениях нового Водного кодекса, который вступит в силу уже через месяц.

Особую обеспокоенность вызывают масштабные потери воды в сельском хозяйстве. В Казахстане они достигают 60%, тогда как в соседних странах – вдвое меньше. Главные причины – изношенная ирригационная инфраструктура и устаревшие технологии полива. Несмотря на то, что с 2014 года на модернизацию водных объектов было направлено более 250 млрд тенге, значимых результатов не достигнуто.

"В Актюбинской области построенные объекты на 3 млрд тенге не используются из-за ошибок в проектировании. В Алматинской области после ремонта канала на 5 млрд потери воды остались прежними", – привел примеры депутат.

Еще один тревожный сигнал – до 40% воды в некоторых регионах используется нелегально. Хотя в новом Водном кодексе предусмотрено пятикратное повышение штрафов, депутат считает это недостаточным и призвал к использованию космического мониторинга для контроля.

Слабая цифровизация – еще один барьер. Лишь 2% гидротехнических сооружений автоматизированы, а учет воды на трансграничных объектах вообще отсутствует. Это делает систему водоснабжения уязвимой и неэффективной.

По мнению Егизбаева, необходимо не только внедрение инноваций и передовых водосберегающих технологий, но и срочное усиление кадрового потенциала: отрасли остро не хватает гидрологов, гидрогеологов и инженеров-гидротехников.

Значительным резервом может стать развитие подземных вод, однако в стране используется лишь 5% их потенциала. При этом загрязнение водоносных горизонтов и слабый мониторинг мешают эффективному управлению.

Депутат напомнил, что новый Водный кодекс требует оперативного принятия 119 подзаконных актов, от которых будет зависеть функционирование всей водной отрасли. Он подчеркнул: реформирование системы возможно только при скоординированной работе всех государственных органов и активном участии общества.