Разработанный Министерством водных ресурсов и ирригации новый Водный кодекс будет отправлен на подпись Главе государства, передает BaigeNews.kz.

Депутаты Парламента одобрили документ.

В новом кодексе впервые вводится понятие "водная безопасность". Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов. Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие "экологический сток" – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.

Расширены требования по охране водных объектов. В первую очередь – малых рек и озер. В частности, запрещается строительство глухих плотин на малых реках. Предусмотрен особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников. А местные исполнительные органы должны будут в течение двух лет определить водоохранные зоны и полосы во всех населенных пунктах.

Также новый кодекс предусматривает разработку Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов. Эти документы будут определять цели, задачи, подходы и основные мероприятия исходя из прогнозов наличия водных ресурсов. Выводы и рекомендации этих планов должны будут приниматься во внимание при государственном планировании.

Кроме того, кодексом предусмотрено четкое разграничение полномочий государственных и местных исполнительных органов в области борьбы с паводками и засухами. Так, Министерство водных ресурсов и ирригации через бассейновые водные инспекции контролирует состояние и режим работы гидротехнических сооружений при пропуске и приеме паводковых вод. Кроме того, ведомство должно обеспечить направление паводковой воды в водоемы.

Министерство чрезвычайных ситуаций осуществляет предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями и паводками. Местные исполнительные органы реализуют мероприятия, направленные на предотвращение и защиту от паводковых и талых вод. Проводят санацию (очистку и углубление) поверхностных водных объектов, создают инженерные системы для защиты населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий и транспортной инфраструктуры от паводковых и талых вод.

Для обеспечения доступа граждан к информации по водным ресурсам ежегодно будет публиковаться Национальный информационный отчет. Он будет содержать информацию о состоянии, охране и использовании воды в стране.

Для цифровизации водной отрасли предусмотрено создание Национальной информационной системы, работу которой обеспечит созданный в прошлом году Информационно-аналитический центр водных ресурсов.

Включены механизмы стимулирования водосбережения, которые отсутствуют в действующей редакции. Например, разрешение на использование воды будет выдаваться только при наличии плана по поэтапному переходу на оборотное или повторное водоснабжение. На переход дается пять лет. На разработку планов – два года с даты введения действие нового Водного кодекса.

Еще одной особенностью нового документа стало выведение в отдельную главу вопроса безопасности гидротехнических сооружений. В ней систематизированы вопросы формирования и ведения реестра гидротехнических сооружений, их эксплуатации, а также проведения многофакторных обследований с разработкой деклараций безопасности. Также предусмотрена разработка регламента безопасности гидротехнических сооружений.

Большое внимание в новом Водном кодексе уделено общественному контролю в области охраны и использования водных ресурсов. Усилена роль бассейновых советов. Их рекомендации и решения учитываются при разработке Генерального, бассейнового, территориальных и отраслевых планов, программ развития и при определении лимитов водопользования.

Для эффективной борьбы с "черным рынком" воды усилены функций по государственному контролю бассейновых водных инспекции. Они наделяются функциями надзора, в соответствии с которыми будут принимать меры оперативного реагирования. Также, будет вестись государственный контроль за соблюдением местными исполнительными органами возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда.

Кроме того, инициированы поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Кодекс о недрах и недропользовании. В частности, предлагается ужесточить ответственность за незаконный забор воды и ввести новую статью "Нарушение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений", запретить добычу ископаемых на территории Аральского моря и передать Министерству водных ресурсов и ирригации ряд функций для эффективного управления подземными водными ресурсами.