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  • BAIGENEWS

Водителям в Жамбылской области сообщили об открытии одной из дорог

Сегодня, 16:49
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
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Фото: pixabay.com

В Жамбылской области открыли для движения участок одной из основных дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение нацкомпании "КазАвтоЖол".

"С 16:20 13 ноября 2024 года на участке автодороги республиканского значения Алматы Ташкент Термез, 159-238 км (от посёлка Отар до посёлка Кайнар) открыто движение для легкового транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что потепление ожидается в Казахстане, но в некоторых регионах пройдут метели.

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