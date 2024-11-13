Водителям в Жамбылской области сообщили об открытии одной из дорог

В Жамбылской области открыли для движения участок одной из основных дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение нацкомпании "КазАвтоЖол".

"С 16:20 13 ноября 2024 года на участке автодороги республиканского значения Алматы ― Ташкент ― Термез, 159-238 км (от посёлка Отар до посёлка Кайнар) открыто движение для легкового транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что потепление ожидается в Казахстане, но в некоторых регионах пройдут метели.