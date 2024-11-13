Водителям в Жамбылской области сообщили об открытии одной из дорог
Сегодня, 16:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:49Сегодня, 16:49
80Фото: pixabay.com
В Жамбылской области открыли для движения участок одной из основных дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение нацкомпании "КазАвтоЖол".
"С 16:20 13 ноября 2024 года на участке автодороги республиканского значения Алматы ― Ташкент ― Термез, 159-238 км (от посёлка Отар до посёлка Кайнар) открыто движение для легкового транспорта", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что потепление ожидается в Казахстане, но в некоторых регионах пройдут метели.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- Хасан Касымбаев - криминальный авторитет или глава ОПГ "Хуторские"?
- В Жезказгане предприниматель переплачивал огромные суммы по комуслугам
- 22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
- Что сулят Казахстану победа Трампа и новый геополитический расклад