  • 20 Января, 20:02
  • BAIGENEWS

Водителям в Карагандинской области сделали важное объявление

Сегодня, 18:47
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meteoinfo.ru Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: meteoinfo.ru

Оперативная информация об ограничении движения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В 18:30 в связи ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги "Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1610 (от села Атамекен до села Аксу-Аюлы). 

Ориентировочное открытие дороги 21 января в 6:00.

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