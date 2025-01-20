Оперативная информация об ограничении движения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В 18:30 в связи ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги "Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1610 (от села Атамекен до села Аксу-Аюлы).

Ориентировочное открытие дороги 21 января в 6:00.