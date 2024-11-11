  • 11 Ноября, 19:18
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Водителям в Карагандинской области объявили об ограничении движения

Сегодня, 18:00
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18.mchs.gov.ru Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: 18.mchs.gov.ru

В Кагарандинской области, по информации национальной компании "КазАвттоЖол", ограничили движение автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"11 ноября 2024 года в 18:30 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург - Алматы" км 1505-1610 (с. Новостройка - с. Аксу - Аюлы)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25-градусные морозы ударят в Казахстане.

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