Водителям в каких регионах нужно быть аккуратнее на дорогах сообщили в "КазАвтоЖол"
Сегодня, 20:07
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Сегодня, 20:07Сегодня, 20:07
82Фото: baigenews.kz
Об ухудшении погодных условий на республиканских дорогах предупредили водителей в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"18 октября в Атырауской, Мангистауской, ЗКО, Актюбинской и Костанайской областях местами ожидается дождь. В областях Жетысу и Абай местами дождь со снегом. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - сказано в сообщении.
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