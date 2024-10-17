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Водителям в каких регионах нужно быть аккуратнее на дорогах сообщили в "КазАвтоЖол"

Сегодня, 20:07
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:07
Сегодня, 20:07
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Фото: baigenews.kz

Об ухудшении погодных условий на республиканских дорогах предупредили водителей в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"18 октября в Атырауской, Мангистауской, ЗКО, Актюбинской и Костанайской областях местами ожидается дождь. В областях Жетысу и Абай местами дождь со снегом. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - сказано в сообщении.

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