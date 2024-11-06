Водителям в Актюбинской области сообщили об ограничении движения
Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
108Фото: orendor.orb.ru
В нацкомпании "КазАвтоЖол" объявили об ограничительных мерах на автомобильных дорогах в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"6 ноября 2024 года с 15:00 в Актюбинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения Актобе ― Атырау ― гр. РФ (на Астрахань) 12-250 км (участок от г.Актобе до поселка Карауылкелди) будет введено ограничение движения грузового и общественного транспорта", - говорится в информации "КазАвтоЖола".
Ранее сообщалось о том, что движение на одной из главных автодорог ограничивают в Жамбылской области.
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