Водителям в Актюбинской области сообщили об ограничении движения

В нацкомпании "КазАвтоЖол" объявили об ограничительных мерах на автомобильных дорогах в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"6 ноября 2024 года с 15:00 в Актюбинской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения Актобе ― Атырау ― гр. РФ (на Астрахань) 12-250 км (участок от г.Актобе до поселка Карауылкелди) будет введено ограничение движения грузового и общественного транспорта", - говорится в информации "КазАвтоЖола".

Ранее сообщалось о том, что движение на одной из главных автодорог ограничивают в Жамбылской области.