"Водителям станет комфортнее": что изменят для снижения аварийности на дорогах Алматы

В начале октября генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о ситуации на дорогах страны. Глава надзорного ведомства констатировал, что число ДТП в Казахстане за год увеличилось почти в два раза и поручил выяснить, в чём причина такого явления и как это можно остановить. Корреспондент BaigeNews.kz попытался выяснить это.

По официальной статистике, за январь-август 2024 года в Казахстане произошло почти 16 тысяч аварий, число погибших в ДТП составило 542 человека. Еще семь тысяч человек вынуждены были проходить лечение.

Несмотря на рост числа аварий в регионах страны (Шымкент, области Абай и Улытау, ЗКО, ВКО, Атырауская и Мангистауская области), лидерство по количеству пострадавших в дорожных инцидентах удерживает самый большой и густонаселённый мегаполис – Алматы. Здесь за этот период в авариях получили увечья 3485 человек.

Полицейские на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия на дорогах. Кроме того, бороться с нарушителями помогают камеры наблюдения с видеофиксацией. Но, как показывает практика, одних лишь карательных и надзорно-профилактических мер недостаточно.

Немалую роль в профилактике ДТП играет правильная организация дорожного пространства и уличной разметки, а также контроль скоростного режима. К примеру, наличие на потенциально опасных с точки зрения аварийности участках во дворах и возле школ бугорков – "лежащих полицейских", по оценкам урбанистов, в несколько раз снижает риск того, что пешеход будет сбит. Кроме того, если автомобиль собьёт пешехода на скорости 60 км/ч, то с вероятностью 90% человек без авто скончается. При скорости машины 50 км/ч вероятность летального исхода уже 80%, если это случится на скорости 30 км/ч, то лишь в менее чем 10% случаев пешеход лишится жизни.

Акимат Алматы продолжает работу по изменению схемы движения по городу, внедряя тротуары, велодорожки, "лежачие полицейские" и прочую инфраструктуру в рамках концепции VisionZero. Руководитель проектного офиса по развитию транспорта мегаполиса при акимате Алматы Артур Шахбазян отметил, что с каждым новым проектом реконструкции улиц учитывается как негативный, так и позитивный опыт их внедрения ранее.

К примеру, в проекте линии специальных выделенных полос (BRT) по улице Раимбека, который начнут организовывать в 2025 году, учтены замечания по аналогичному коридору, сделанному ранее на улице Тимирязева, а также внедрены новшества, которые позволят упорядочить поток частных автомобилей и снизить аварийность.

"Сейчас мы сконцентрированы на комплексных изменениях всей городской среды, не только транспорта, но и городских пространств, которые находятся вдоль улицы. В первую очередь, учитывается баланс интересов, то есть нет излишнего перекоса в одну или другую группы пользователей, мы очень хорошо понимаем, что проспектом Раимбека пользуются все – пешеходы, водители, пассажиры общественного транспорта. И одна из ключевых задач в том, что технические решения, которые заложены в этот проект, призваны соблюсти баланс и минимизировать негативные эффекты, которые потенциально могут возникнуть для любой из этих категорий. Это и настройка светофоров, и оптимальное количество пропускной способностей. Скоростной режим будет установлен 50 км/ч. Это объясняется тем, что как только скоростной режим начинает повышаться, водители автоматически начинают держаться друг от друга чуть дальше, и меньше автомобилей успевает за единицу времени проезжать через перекрёстки", – сказал Артур Шахбазян.

Также, по его словам, остановки общественного транспорта будут обеспечены системами пассивной безопасности – болардами, которые будут стоять перед автобусными остановками и в случае чего защищать от выезда транспортных средств на эту остановку. Второй важный принцип – расположение выделенной полосы для общественного транспорта.

"Многие ДТП происходили не потому, что с автобусом или автомобилем было что-то не так, а это был конфликт общественного транспорта с автомобилем – либо не так объехал, либо кто-то выехал куда-то. Выделенная полоса BRT – это минимизация этих конфликтов, она тоже очень сильно повлияет на безопасность движения водителей, они будут ехать спокойнее, не станут отвлекаться на то, что кто-то перед ними там перестроится, решил припарковаться и так далее. За счёт этого тоже будет повышена безопасность. То есть главная цель – для всего транспорта схема движения станет безопаснее, она станет более понятной, это приведёт к уменьшению аварий и пробок, так как станет меньше хаотичных перестроений. Не будет этой истории, когда мы дёргаемся с одной стороны, потом мы стоим в пробке, далее, когда внезапно пробка заканчивается, мы педаль газа в пол и поехали 80 км/ч, чтобы вскоре опять попасть в пробку из-за перестроений. Это будет исключено, движение станет спокойным, равномерным, на психологическом уровне водителям станет комфортнее и понятнее ездить по этой улице", – сказал Артур Шахбазян.

Грандиозные планы в соответствии с проверенными стратегиями и правильная работа полиции – это, несомненно, хорошо. Но есть фактор, который нельзя не учитывать в работе по искоренению ДТП, – менталитет автолюбителей.

Международный и национальный эксперт в области обеспечения безопасности дорожного движения Арсен Шакуов подчёркивает, что сегодня отношение водителей к другим участникам дорожного движения не всегда строится на принципах равноправия.

"Порой сами водители начинают делить дорогу и они уверены, что только они за рулём. Это проблема нашего менталитета, которая возникла после распада Советского Союза. С приобретением машин некоторые люди думают, что это роскошь, и сев на машину, они увереннее себя чувствуют, думая, что у них приоритет на дороге. На самом деле это не так. Всё-таки дороги у нас общего пользования, и мы должны пропагандировать это, население и водители должны понять, что они находятся в комплексном мероприятии при передвижении и всё-таки смотреть в зеркала хотя бы. Поэтому я считаю, что вот эти вот аварии происходят в большинстве случаев по незнанию и по невнимательности", – сказал Шакуов.

Что касается влияния проекта расширения линий BRT в Алматы на снижение числа ДТП в городе, то эксперт смотрит на него положительно.

"Меня заверили в том, что данный коридор будет обеспечен интеллектуальной системой светофоров и при подъезде автобусов будет загораться зелёный свет для автобусов, а для всех будет гореть красный, потом буквально через 10 секунд поток будет вновь двигаться. Это ведёт к тому, что более-менее постараются не синхронизировать движение общественного транспорта с частным транспортом. Поэтому я уверен, что данная система поможет дополнительно избежать ДТП, но, как говорится, "будем посмотреть". Мне интересно всё-таки проработать те моменты, когда поток будет поворачивать направо и налево, не получится ли дисбаланса, когда частный сектор будет заезжать на выделенные полосы, что будет новым риском. Сейчас мне нравится проект тем, что учтены все проблемы общественного транспорта и внедрены именно уже безошибочно, но надо будет смотреть на реализацию", – пояснил Шакуов.

Он добавил, что в вопросе снижения разрешённого порога скорости для уменьшения числа пострадавших и жертв автоаварий необходимо учитывать специфику улиц, наличие школ и больниц рядом, а также расширять "умную" систему планирования городского пространства на другие улицы, а не только на те, где будет прокладываться линия BRT.