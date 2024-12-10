Стало известно, что в Алматы ограничат движение в связи с матчем "Астана" — "Челси" 12 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.

Время ограничений: с 18:30 до 00:00.

Перекрытые участки:

проспект Абая: от улицы Байтурсынова до Муканова;

улица Сатпаева: полностью перекрыта от улицы Байтурсынова до Байзакова.

Патрулирование: на близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Спасибо за ваше сотрудничество и понимание", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, на 40% хотят разгрузить одну из главных улиц в Алматы.