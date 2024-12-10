  • 10 Декабря, 13:12
  • BAIGENEWS

Водителям сообщили об ограничении движения в Алматы

Наряды патрульной полиции выставят в связи с этим.

Сегодня, 12:37
АВТОР
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sobaka.ru Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: sobaka.ru

Стало известно, что в Алматы ограничат движение в связи с матчем "Астана" — "Челси" 12 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.

Время ограничений: с 18:30 до 00:00.

Перекрытые участки:

  • проспект Абая: от улицы Байтурсынова до Муканова;
  • улица Сатпаева: полностью перекрыта от улицы Байтурсынова до Байзакова.

Патрулирование: на близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Спасибо за ваше сотрудничество и понимание", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, на 40% хотят разгрузить одну из главных улиц в Алматы.

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