Водителям сообщили об ограничении движения в Алматы
Наряды патрульной полиции выставят в связи с этим.
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
90Фото: sobaka.ru
Стало известно, что в Алматы ограничат движение в связи с матчем "Астана" — "Челси" 12 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата города.
Время ограничений: с 18:30 до 00:00.
Перекрытые участки:
- проспект Абая: от улицы Байтурсынова до Муканова;
- улица Сатпаева: полностью перекрыта от улицы Байтурсынова до Байзакова.
Патрулирование: на близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Спасибо за ваше сотрудничество и понимание", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, на 40% хотят разгрузить одну из главных улиц в Алматы.