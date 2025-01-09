Водителям сообщили об ограничении движения на одной из дорог на юге Казахстана
Ориентировочное время открытия 10.01.2025 г. 09:00.
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
116Фото: presssvir.ru
9 января 2025 года с 18:30 в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Алматы - Ташкент - Термез" (Новый перевал Кордай), км 159-238, уч. с.Отар-с.Кайнар, планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Ориентировочное время открытия 10.01.2025 г. 09:00.
"Движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай", - говорится в сообщении.
Позвонив в Колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.