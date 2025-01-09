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Водителям сообщили об ограничении движения на одной из дорог на юге Казахстана

Ориентировочное время открытия 10.01.2025 г. 09:00.

Сегодня, 18:19
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presssvir.ru Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: presssvir.ru

9 января 2025 года с 18:30 в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Алматы - Ташкент - Термез" (Новый перевал Кордай), км 159-238, уч. с.Отар-с.Кайнар, планируется введение ограничения движения для всех видов  автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ориентировочное время открытия 10.01.2025 г. 09:00. 

"Движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай", - говорится в сообщении.

Позвонив в Колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

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