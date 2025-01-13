В Казахстане снова ввели ограничение по движению автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"13 января 2025 года с 21:15 в Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Атырау - Уральск" км 14-189 (с. Алмалы - п. Индер) вводится ограничения движения для всех видов видов транспорта", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия 14.01.2025 г. 00:00.