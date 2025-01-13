  • 13 Января, 23:00
  • BAIGENEWS

Водителям на западе Казахстана сообщили об ограничении движения

Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 21:56
АВТОР
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orendor.orb.ru Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: orendor.orb.ru

В Казахстане снова ввели ограничение по движению автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"13 января 2025 года с 21:15 в Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Атырау - Уральск" км  14-189 (с. Алмалы - п. Индер) вводится ограничения движения для всех видов видов транспорта", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия 14.01.2025 г. 00:00.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в нацкомпании.

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