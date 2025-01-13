Водителям на западе Казахстана сообщили об ограничении движения
Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56Сегодня, 21:56
151Фото: orendor.orb.ru
В Казахстане снова ввели ограничение по движению автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.
"13 января 2025 года с 21:15 в Атырауской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Атырау - Уральск" км 14-189 (с. Алмалы - п. Индер) вводится ограничения движения для всех видов видов транспорта", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия 14.01.2025 г. 00:00.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в нацкомпании.
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