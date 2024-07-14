Водителя водовоза спасли в ЗКО
Сегодня, 16:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
95Фото: МЧС РК
В Западно-Казахстанской области спасён 54-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В посёлке Жанибек на искусственном водоеме при заборе воды на водовоз по неосторожности упал в воду и начал тонуть водитель 1970 года рождения. Незамедлительно на помощь мужчине пришел пожарный-спасатель пожарного поста № 21 младший сержант гражданской защиты Алимов А.С., который рядом проводил рейдовые мероприятия по безопасности на воде", — говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что в медицинской помощи мужчина не нуждался.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана
- Пропавшего у озера Балхаш четырёхлетнего мальчика нашли в шести километрах от зоны отдыха
- "Терминатор" из Казахстана нокаутировал бывшую звезду UFC в бою за титул
- Жанибека Алимханулы хотят лишить титулов чемпиона мира после госпитализации
- Покушение на убийство Трампа: ФБР опознало личность стрелка