Водителя водовоза спасли в ЗКО

В Западно-Казахстанской области спасён 54-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В посёлке Жанибек на искусственном водоеме при заборе воды на водовоз по неосторожности упал в воду и начал тонуть водитель 1970 года рождения. Незамедлительно на помощь мужчине пришел пожарный-спасатель пожарного поста № 21 младший сержант гражданской защиты Алимов А.С., который рядом проводил рейдовые мероприятия по безопасности на воде", — говорится в сообщении МЧС.