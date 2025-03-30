На трассе Самара — Шымкент сотрудники патрульной полиции задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

30-летний житель ЗКО управлял автомобилем Lada 2170 под воздействием каннабиноидов.

При проверке выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав на семь лет. В отношении него начато досудебное расследование, автомобиль отправлен на спецстоянку.

Теперь нарушителю грозит штраф до 5 тысяч МРП, исправительные работы, общественные работы до 1 200 часов, ограничение свободы или тюремный срок до 5 лет. Кроме того, он может пожизненно лишиться права управлять транспортными средствами.

По данным полиции, с начала года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 40 случаев, когда за руль садились лишённые прав водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.