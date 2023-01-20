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polisia.kz Сегодня, 14:15
94
Сегодня, 14:15
94
Фото: polisia.kz

Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы

Смертельное ДТП произошло в Ауэзовском районе Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"20 января в 07:10 часов водитель на автомашине Kia - гражданин Ж., 1998 года рождения, следуя по улице Шаляпина в западном направлении, допустил наезд на водителя троллейбуса - гражданина К., который находился на проезжей части. В результате ДТП он скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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#дтп #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:15
94
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