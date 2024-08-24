  • 24 Августа, 04:36
  • BAIGENEWS

Водителя такси и его пассажирку оштрафовали в Астане

Сегодня, 03:48
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:48
Сегодня, 03:48
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Водителя такси и его пассажирку оштрафовали в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным городского суда, водитель такси и его пассажирка в ходе конфликта в общественном месте выражались нецензурной бранью. На суде оба не оспаривали совершение правонарушения, в содеянном раскаялись.

Обоим суд назначил штраф в размере 20 МРП. Постановления не вступили в законную силу.

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