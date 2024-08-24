Водителя такси и его пассажирку оштрафовали в Астане
Сегодня, 03:48
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Сегодня, 03:48Сегодня, 03:48
109Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Водителя такси и его пассажирку оштрафовали в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным городского суда, водитель такси и его пассажирка в ходе конфликта в общественном месте выражались нецензурной бранью. На суде оба не оспаривали совершение правонарушения, в содеянном раскаялись.
Обоим суд назначил штраф в размере 20 МРП. Постановления не вступили в законную силу.
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