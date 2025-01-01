В Костанайской области сотрудники МЧС спасли водителя в новогоднюю ночь, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в 10 километрах от села Карасу легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение.

"Мужчина 1995 года рождения, обратился за помощью спасателей по номеру 112. Несмотря на сложные погодные условия спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует казахстанцам учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённого пункта.