Водителя спасли на трассе в новогоднюю ночь в Костанайской области
Его автомобиль попал в снежный занос.
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
73Фото: скриншот с видео МЧС
В Костанайской области сотрудники МЧС спасли водителя в новогоднюю ночь, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в 10 километрах от села Карасу легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение.
"Мужчина 1995 года рождения, обратился за помощью спасателей по номеру 112. Несмотря на сложные погодные условия спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует казахстанцам учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённого пункта.
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