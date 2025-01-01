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Водителя спасли на трассе в новогоднюю ночь в Костанайской области

Его автомобиль попал в снежный занос.

Сегодня, 10:56
АВТОР
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скриншот с видео МЧС Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: скриншот с видео МЧС

В Костанайской области сотрудники МЧС спасли водителя в новогоднюю ночь, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в 10 километрах от села Карасу легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. 

"Мужчина 1995 года рождения, обратился за помощью спасателей по номеру 112. Несмотря на сложные погодные условия спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует казахстанцам учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённого пункта.

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